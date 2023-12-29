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В районе Рязанского кремля зафиксировали два превышения ПДК сероводорода
Максимальный уровень концентрации составил — 3,4 ПДКмр.

В Рязани продолжают работать стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Об этом сообщает Минприроды региона.

Отбор проб ведется круглосуточно, в автоматическом режиме по следующим компонентам: оксид углерода, азота, диоксид азота, серы, аммиак, сероводород, озон, формальдегид, метан.

В четверг, 28 декабря, с 06:40 по 07:00 стационарным постом наблюдения за воздухом в районе Рязанского Кремля зафиксировано два превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил — 3,4 ПДКмр.

В мкр. Канищево и в Дашково-Песочне измерений с превышением ПДК загрязняющих веществ не обнаружено.

Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора и администрацию города.