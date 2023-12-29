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В Петербурге пожилая женщина ударила сына ножом в живот

В Санкт-Петербурге 28 декабря пожилая женщина ударила сына в живот ножом. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел днем в доме на Ленинском проспекте. Пострадавшего увезли в реанимацию в состоянии средней степени тяжести, а его мать — в полицию.

По предварительный данным, в момент нападения пенсионерка была пьяна. Также известно, что конфликт длился не первый день.

После опроса женщины, ее отпустили домой под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.