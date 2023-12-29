В Германии заявили, что половина поставленных Украине танков Leopard выведены из строя
В Минобороны РФ рассказали, что около половины из 18 танков Leopard 2, поставленных Киеву выведены из строя.
В Германии заявили, что половина поставленных Украине танков Leopard 2 выведены из строя. Об этом сообщает газета Die Süddeutsche Zeitung.
В Минобороны РФ рассказали, что около половины из 18 танков Leopard 2, поставленных Киеву выведены из строя.
«Практически половина из 18 поставленных Германией боевых танков Leopard-2 выведена из строя отчасти из-за неумелой замены деталей», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что Германия передала танки Leopard 2 Украине в марте 2023 года.