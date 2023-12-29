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СМИ: ВСУ терпят поражение почти на всей линии соприкосновения
«На поле боя украинская армия терпит поражение. Неудачи наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

ВСУ терпят поражение практически на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом сообщили журналисты издания Asia Times.

«На поле боя украинская армия терпит поражение. Неудачи наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

По информации издания, российские военнослужащие успешно оттесняют солдат ВСУ на запад, что грозит полным провалом для Украины.

«Американская сторона следит за развитием событий. Если исход на поле боя будет неблагоприятен для США, то они могут потребовать, чтобы украинские власти пошли на переговоры с Россией», — заключили в статье.