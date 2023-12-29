Рязанская Госавтоинспекция выпустила предупреждение из-за непогоды

По данным ведомства, в регионе ожидается выпадение снега, метель, снежные заносы, ухудшение видимости и порывистый ветер.

Рязанская Госавтоинспекция выпустила предупреждение из-за непогоды в регионе. Информация появилась в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, в регионе ожидается выпадение снега, метель, снежные заносы, ухудшение видимости и порывистый ветер.

«В связи с этим Госавтоинспекция Рязанской области обращает внимание всех автомобилистов: в зимний период следует быть крайне аккуратными при управлении автомобилем», — указано в публикации.

Отмечается, что водители должны передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана или снегопада — максимально снижать скорость.