Рязанца осудят за мошенничество при продаже автозапчастей

С апреля 2018 года по июль 2019-го обвиняемый обманывал граждан под видом продажи автозапчастей на сайте объявлений.

Рязанца осудят за мошенничество при продаже автозапчастей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, с апреля 2018 года по июль 2019-го обвиняемый обманывал граждан под видом продажи автозапчастей на сайте объявлений.

Мужчина получал и присваивал предоплату за услуги, но свои обязательства перед покупателями не выполнял.

В результате 126 людям причинен ущерб на сумму более двух млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.