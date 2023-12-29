Рязанца осудят за мошенничество при продаже автозапчастей
С апреля 2018 года по июль 2019-го обвиняемый обманывал граждан под видом продажи автозапчастей на сайте объявлений.
Рязанца осудят за мошенничество при продаже автозапчастей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По версии следствия, с апреля 2018 года по июль 2019-го обвиняемый обманывал граждан под видом продажи автозапчастей на сайте объявлений.
Мужчина получал и присваивал предоплату за услуги, но свои обязательства перед покупателями не выполнял.
В результате 126 людям причинен ущерб на сумму более двух млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд.