Россиян предупредили о мошеннической схеме с поддельными сообщениями о путевках

Гражданам предлагают горящие туры со значительной скидкой. В таких сообщениях есть ссылка, которая ведет на фишинговый сайт.

Россиян предупредили о мошеннической схеме с поддельными сообщениями о путевках. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на МВД.

Телефонные мошенники предлагают россиянам горящие туры со значительной скидкой. В подобных сообщениях практически всегда есть ссылка для оплаты путевки — она ведет пользователя на фишинговый сайт. Если там ввести данные банковской карточки, то деньги и платежная информация перейдет на сервер киберпреступников.

В полиции отметили, что для того, чтобы удостовериться, что предложение идет от реальной компании, нужно найти сайт турфирмы, сервиса продажи авиа- или железнодорожных билетов, которые якобы устраивают акции. Если на официальном сайте информации об акции нет, то есть высокая вероятность, что сообщение мошенническое.