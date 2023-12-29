Председатель рязанского Профсоюза работников здравоохранения поздравила коллег с наступающим Новым годом
Председатель Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Наталья Шамбазова поздравила коллег с наступающим Новым годом и Рождеством.
«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Примите самые теплые поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! В канун большого семейного праздника от всей души благодарю медицинский персонал всех специальностей, работников медицинских организаций, обучающихся и преподавателей медицинского университета и медицинского колледжа — всех тех, кто ежедневно вносит вклад в развитие медицины и оказывает помощь людям!
Уходящий год показал нам, что единение, солидарность и сплочение членов Профессионального союза работников здравоохранения — великая сила для процветания медицинского сообщества и каждого работника в отдельности. Социальные гарантии и безопасность каждого члена Профсоюза — заслуга не только профсоюзных активистов, но и каждого члена нашего большого коллектива. Позитивные результаты, которых нам вместе удалось добиться в уходящем году, будут хорошим вкладом в укрепление этого положения. За успехами профсоюзной деятельности стоит ответственная и качественная работа людей. Верю, что совместными усилиями мы сохраним добрые традиции Профсоюза и добьемся еще более значимых результатов в борьбе за социальное и трудовое благополучие работников отрасли. Дорогие друзья! Канун Нового года — время подведения итогов и рождения планов на будущее. Хочется, чтобы 2024 год стал временем больших успехов России и Рязанской области. Мы желаем каждому из вас здоровья, душевного спокойствия и семейного благополучия!» — пожелала Шамбазова.
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