Председатель рязанского Профсоюза работников здравоохранения поздравила коллег с наступающим Новым годом

Председатель Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Наталья Шамбазова поздравила коллег с наступающим Новым годом и Рождеством.

«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Примите самые теплые поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! В канун большого семейного праздника от всей души благодарю медицинский персонал всех специальностей, работников медицинских организаций, обучающихся и преподавателей медицинского университета и медицинского колледжа — всех тех, кто ежедневно вносит вклад в развитие медицины и оказывает помощь людям!