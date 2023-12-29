Опубликован прогноз погоды на 30 декабря в Рязанской области

Временами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Опубликован прогноз погоды на 30 декабря в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 30 декабря, будет облачно. Временами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем 0, +5 градусов.