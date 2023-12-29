На Лево-Лыбедской улице в Рязани запретят парковку автомобилей

В середине декабря рязанка обратила внимание, что Лево-Лыбедская улица превратилась в проезжую часть и парковку. Она отметила, что жители уже обращались в ДБГ по этому вопросу, но реакции не было. Также она упомянула, что по этой улице до школы № 7 добираются дети.

На Лево-Лыбедской улице мэрия установит запрещающие знаки для машин, после сообщений рязанцев о парковке на пешеходной зоне. Об этом администрация сообщила в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

В середине декабря рязанка обратила внимание, что Лево-Лыбедская улица превратилась в проезжую часть и парковку. Она отметила, что жители уже обращались в ДБГ по этому вопросу, но реакции не было. Также она упомянула, что по этой улице до школы № 7 добираются дети.

Администрация Рязани сообщила, что они начали работу по согласованию установки запрещающих знаков.

«Однако этот вопрос непростой и потребует более детальной отработки. Работу начали в этом году, но продолжим в следующем», — отметили в мэрии.