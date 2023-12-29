Минобороны: за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых ударов

Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.

За неделю по территории Украины нанесено 50 групповых ударов и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны России.

Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.

За неделю ВСУ потеряли 4 296 военных.

Российские войска отразили 27 украинских атак на купянском направлении, 13 атак на краснолиманском направлении, 24 атаки на донецком направлении, три атаки на южно-донецком направлении.

На херсонском направлении ВС РФ сорвали попытки переброски диверсантов ВСУ на острова и левый берег Днепра.

Также за неделю сбито 10 украинских самолетов и два вертолета.