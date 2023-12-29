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Генерал ВСУ рассказал, что ВС России поразили одно из мощных предприятий Украины
Он отметил, что СБУ работает «очень плохо» и занимается не тем, чем нужно.

Генерал ВСУ рассказал, что ВС России поразили одно из мощных предприятий Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По словам военного, на одном из государственных порталов Украины недавно разместили информацию о контрактах крупного завода и были обозначены предприятия, с которыми организация сотрудничает.

«Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» — сказал он.

Он отметил, что СБУ работает «очень плохо» и занимается не тем, чем нужно.