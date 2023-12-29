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Более 800 тысяч россиян получили отсрочку в рамках частичной мобилизации
Данные привело издание РБК со ссылкой на доклад Минобороны.

Минобороны России раскрыло данные о получивших отсрочку в период частичной мобилизации. Цифры привело издание РБК со ссылкой на доклад ведомства «Армия в цифрах — 2023».

По информации из документа, в России от мобилизации получили отсрочку 834 224 человека. Почти треть из них относятся к IT-сектору, их количество — 256,1 тысячи человек.

Второе место по числу освобожденных от мобилизации занял банковский сектор. Из этой сферы не призвали 170 тысяч сотрудников.

Помимо этого, не были призваны более 103 тысяч работников сельского хозяйства и более 54 тысяч энергетиков.