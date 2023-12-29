Bloomberg: 2023 год стал худшим для доллара со времен пандемии коронавируса

Самый резкий спад доллара был зафиксирован в четвертом квартале.

2023 год стал худшим для доллара со времен пандемии коронавируса. Об этом пишет Life со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что спад валюты связан с растущими ставками на то, что Федеральная резервная система США будет смягчать денежно-кредитную политику из-за замедления роста американского ВВП.

При этом самый резкий спад доллара был зафиксирован в четвертом квартале 2023 года.

Как отмечает шведский эксперт по валютному курсу Аманда Сандстрем, ослабление американской денежной единицы сохранится и в 2024-м, однако она может отыграть позиции перед выборами американского президента, которые также планируются в следующем году.