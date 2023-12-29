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21-летняя рязанка украла у жителей Брянска кошельки с деньгами

В Брянске рязанка украла у двух женщин кошелек с деньгами. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились две женщины, которые сообщили, что из их сумок пропали кошельки с деньгами. Правоохранители за несколько часов разыскали подозреваемую. Ей оказалась 21-летняя рязанка, которая временно проживала в Брянске.

По версии следствия, девушка сначала украла кошелек в Советском районе города на остановке общественного транспорта. Стоил он 8700 рублей, а в нем лежало 7500 рублей.

Позже девушка отправилась в Бежицу. Там в переполненной маршрутке она вытащила у 41-летней женщины кошелек с 5 900 рублями.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

Отмечается, что рязанка возместила потерпевшим ущерб в полном объеме.