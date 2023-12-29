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17 рязанских улиц остались без электричества
Без света остались дома в центре и Горроще.

17 рязанских улиц остались без электричества. Об этом в пятницу, 29 декабря, РЗН. инфо сообщили в МУП «РГРЭС».

Без света остались:

  • 1-я Железнодорожная;
  • 1-ый проезд Гагарина;
  • 2-ой проезд Гагарина;
  • 1-ый Осенний переулок;
  • 2-ой Осенний переулок;
  • улица Чернобаевская;
  • улица Татарская:
  • улица Спортивная;
  • улица Семашко;
  • улица Гагарина;
  • улица Дзержинского;
  • улица Семинарская;
  • улица Кольцова;
  • улица Соборная;
  • улица Некрасова;
  • улица Сенная;
  • улица Петрова.

Восстановить энергоснабжение планируют в течение трех часов с момента отключения.