17 рязанских улиц остались без электричества
Без света остались дома в центре и Горроще.
17 рязанских улиц остались без электричества. Об этом в пятницу, 29 декабря, РЗН. инфо сообщили в МУП «РГРЭС».
Без света остались:
- 1-я Железнодорожная;
- 1-ый проезд Гагарина;
- 2-ой проезд Гагарина;
- 1-ый Осенний переулок;
- 2-ой Осенний переулок;
- улица Чернобаевская;
- улица Татарская:
- улица Спортивная;
- улица Семашко;
- улица Гагарина;
- улица Дзержинского;
- улица Семинарская;
- улица Кольцова;
- улица Соборная;
- улица Некрасова;
- улица Сенная;
- улица Петрова.
Восстановить энергоснабжение планируют в течение трех часов с момента отключения.