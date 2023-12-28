За десять лет в Рязанской области число браков в полтора раза превысило число разводов

Согласно статистике, рязанцы заключили 83 тысячи браков. Больше всего семей, 9,2 тысячи, создали в 2013 году. Меньше всего разводов было в 2022 году — 4,5 тысячи. В 2015 году число браков превысило разводы в 1,8 раза, что стало лучшим показателем за 10 лет.

За десять лет в Рязанской области число браков в полтора раза превысило число разводов. Об этом сообщает Рязаньстат.

Согласно статистике, рязанцы заключили 83 тысячи браков. Больше всего семей, 9,2 тысячи, создали в 2013 году. Меньше всего разводов было в 2022 году — 4,5 тысячи. В 2015 году число браков превысило разводы в 1,8 раза, что стало лучшим показателем за 10 лет.

Отмечается, что несовершеннолетние дети есть у 103 тысяч семей. 73 тысячи семей воспитывают детей старше 18 лет. Еще у 85 тысяч семей детей нет.