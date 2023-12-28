Водители пожаловались на аварийное состояние трассы М5 в Рязанской области

«Речь про участок от Рязани до Шацка. Вся правая полоса в ямах, в обратном направлении тоже заметны.

В четверг, 28 декабря, читатели РЗН. инфо рассказали о большом количестве ям и колдобин на дороге.

«Речь про участок от Рязани до Шацка. Вся правая полоса в ямах, в обратном направлении тоже заметны.

В Спасском районе есть выбоина глубиной сантиметров в 20. После нее многие останавливаются. Кто-то просто проверить колеса, а кто-то пробивает», — рассказал собеседник.

По его словам, ехать по трассе предпочтительно по левой полосе.