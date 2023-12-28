В Ярославле мужчина зарезал жену на улице
В Ярославле мужчина зарезал жену на улице. Об этом
Инцидент произошел в Дзержинском районе Ярославля. Прохожие увидели на улице женщину в крови. Они вызвали скорую и полицию, но спасти женщину не удалось.
По горячим следам полицейские задержали ее мужа. Выяснилось, что он разозлился из-за того, что жена не выполняла домашние дела и выпивала. Он поймал ее на улице, избил и несколько раз ударил ножом, а после преступления скрылся.
Возбуждено уголовное дело.