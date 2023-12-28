В Тюменской области депутат погиб, выпав из окна третьего этажа

В Тюменской области депутат Тобольской гордумы Владимир Егоров погиб, выпав из окна третьего этажа. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК.

Инцидент произошел в Тобольске.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Егорову было 46 лет. Он был заместителем председателя Тобольской городской думы седьмого созыва, депутатом по одномандатному избирательному округу № 9. Также он был организатором зоны отдыха «Винокурово» в Тобольске.