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В Тамбовской области десятерых детей сняли с поезда и госпитализировали

В среду, 27 декабря, несколько детей, следовавших группой на поезде из Москвы в крымский Джанкой, почувствовали недомогание. Как сообщили в телеграм-канале Юго-Восточной железной дороги, на станции в Тамбовской области к ним прибыли медики, после чего десятерых госпитализировали.

«У нескольких детей в поезде № 162 „Таврия“ (Москва — Симферополь), обнаружили признаки ОРВИ и повышенная температура», — указали в сообщении.

В Тамбовской области на станции Мичуринск-Уральский к поезду прибыла бригада медиков из региона, а также специалисты Роспотребнадзора. Врачи осмотрели 45 сопровождающих и 250 детей, 10 из которых было решено госпитализировать в областную больницу для обследования.