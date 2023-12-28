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В США заявили, что Украине нужно пойти на переговоры с Россией из-за провалов ВСУ
Отмечается, что боевые действия истощают не только военные ресурсы Украины, но и человеческие.

В США заявили, что Украине нужно пойти на переговоры с Россией из-за провалов ВСУ. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на The New York Times.

«Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию», — указано в статье.

Отмечается, что боевые действия истощают не только военные ресурсы Украины, но и человеческие.

Кроме того, всеми ожидаемое наступление ВСУ не смогло даже существенно подвинуть линии обороны.

Продолжение конфликта только нанесет вред самой Украине. Также это распространит дестабилизацию по Европе.