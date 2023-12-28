В Санкт-Петербурге госпитализировали Михаила Боярского

По информации источника, актеру стало плохо с сердцем.

В Санкт-Петербурге госпитализировали народного артиста РСФСР Михаила Боярского. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, актеру стало плохо с сердцем. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Отмечается, что Боярского госпитализировали второй раз за месяц.

В публикации указаны слова жены актера Ларисы Луппиан. Она сообщила, что Боярского привезли на обследование.