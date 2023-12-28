В Самарской области адвоката зарезали на лестнице общежития

В Самарской области адвоката зарезали на лестнице общежития. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Чапаевске вечером в среду, 27 декабря.

Трое мужчин отдыхали, выпивали алкоголь. В какой-то момент они поссорились, и в ход пошел нож.

По информации издания, медики госпитализировали 46-летнего мужчину с порезанной шеей и грудью. Также на лестнице находился труп 34-летнего адвоката.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого, им оказался третий участник застолья, 44-летний ранее судимый безработный мужчина. Возбуждено уголовное дело об убийстве.