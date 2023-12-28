В Ряжске поймали пьяного водителя

Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.

В Ряжске поймали пьяного водителя. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Инцидент произошел на улице Высотная, сотрудники полиции остановили 35-летннего водителя с характерными признаками алкогольного опьянения, а именно: запах алкоголя изо рта и неустойчивость позы.

Водитель прошел медицинское освидетельствование, по результатам которого у него обнаружено 1,272 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.