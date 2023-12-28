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В Рязанской области запустили проект по обеспечению LTE малых и отдаленных сел

В Рязанской области МТС запустила LTE в селах Стубле Михайловского и Бастаново Сасовского района, прежде в них была голосовая связь. Этими селами компания начала реализацию проекта по обеспечению связью малых населенных пунктов в регионе.

Самое дальнее село по программе — Бастаново, оно находится более чем в 200 километрах по трассе М-5 от Рязани или в трех часах езды на автомобиле. Здесь проживает более 300 человек. Стубле расположено почти в 70 километрах от областной столицы у границы с Тульской областью, здесь проживает около 200 человек.

После установки дополнительного оборудования местные жители получили доступ к госуслугам, могут записываться на прием к врачу в региональные поликлиники, подавать заявление на оформление пенсии, социальных пособий и льгот, оплачивать услуги ЖКХ и интернет-покупки онлайн. Фермерские хозяйства могут внедрять современные технологии в подготовку техники к новому сезону, повышать квалификацию сотрудников на дистанционных курсах.

«Оба села находятся в удалении от крупных населенных пунктов, нам удалось обеспечить их связью благодаря использованию имеющейся инфраструктуры. Связь в малых и отдаленных селах нужна не только для оперативных сообщений и переписки по государственным услугам и платежам, но и для учебы, удаленной работы. Теперь жителям рязанской глубинки доступны те же преимущества и комфорт, что и горожанам. Этими селами мы начинаем большой проект по обеспечению LTE малых и отдалённых сел, который продолжим в 2024 году», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.