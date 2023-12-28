В Рязанской области председателя сельхозкооператива осудят за уклонение от налогов

Установлено, что с января 2021 года по декабрь 2022 года мужчина, зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам, а также о применении налоговым органом мер принудительного взыскания недоимки, скрыл от уплаты налогов деньги, поступавшие в кассу кооператива от реализации товаров, на сумму более 4,5 млн рублей.

В Рязанской области осудят председателя сельскохозяйственного производственного кооператива осудят за уклонение от налогов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Установлено, что с января 2021 года по декабрь 2022 года мужчина, зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам, а также о применении налоговым органом мер принудительного взыскания недоимки, скрыл от уплаты налогов деньги, поступавшие в кассу кооператива от реализации товаров, на сумму более 4,5 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.