В Рязанской области 29 декабря будет до +3 градусов
Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.
В Рязанской области в пятницу, 29 декабря, будет до +3 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.
В области будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег. Днем небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами налипание мокрого снега, гололед. Гололедица.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -9, -4 градуса, днем -2, +3 градуса.