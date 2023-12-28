В Рязани задержали мужчину за убийство 17-летней давности

Отмечается, что 2 января 2006 года на заправке в Выборге был найден автомобиль ВАЗ-21072. В нем находилось тело 31-летнего мужчины с колотой раной в области сердца. Раскрыть убийство удалось только спустя 17 лет.

В Рязани задержали иностранца за убийство 17-летней давности. Об этом сообщает «47channel» со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что 2 января 2006 года на заправке в Выборге был найден автомобиль ВАЗ-21072. В нем находилось тело 31-летнего мужчины с колотой раной в области сердца. Раскрыть убийство удалось только спустя 17 лет.

В среду, 26 декабря, в Рязани сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника. Им оказался уроженец республики Азербайджан, получивший российское гражданство в 2021 году.

Возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент преступник доставлен в Санкт-Петербург. Ведется следствие.