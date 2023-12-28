В Рязани у жильцов пятиэтажного дома три года заливает квартиры

По словам жильцов, капремонт крыши ни разу не проводили.

В Рязани у жильцов пятиэтажного дома № 2/14 на улице Крупской три года заливает квартиры. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Дом построили в 1972 году. По словам жильцов, капремонт крыши ни разу не проводили. По региональной программе сроки ближайшего ремонта назначены на 2037 год.

Как отметила жительница дома Лилия Дягилева, с октября этого года кровля протекает из-за обильных осадков. От сырости вздулся ламинат, кухонные шкафы «вот-вот рухнут». Откачивать воду приезжала специальная бригада.

По словам корреспондента, в квартиры пятого этажа съемочная группа не попала, потому что владельцы съехали из-за сильных повреждений.

Корреспондент утверждает, что жильцы неоднократно обращались в УК для решения проблемы с крышей.

Коммунальщики подтвердили, что кровля находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта.