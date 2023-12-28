В Рязани школьникам вместо сладкого подарка выдали гречку и консервы

В мэрии прокомментировали обращение рязанца и сообщили, что такие подарки выдали льготникам, которые не могли питаться в школьной столовой.

В Рязани школьникам вместо сладкого подарка выдали гречку и консервы. Об этом сообщил рязанец в комментариях под постом Павла Малкова.

«С наступающим Новым годом, господин губернатор. Прокомментируйте данное фото. Это детский новогодний подарок в 69 средней школе. Не правда забавный подарок», — написал мужчина.

В мэрии прокомментировали обращение рязанца и сообщили, что такие подарки выдали льготникам, которые не могли питаться в школьной столовой.

«Продуктовые наборы были выданы учащимся 1-4 классов и 5-11 льготных категорий, которые не могли питаться в школьной столовой в декабре 2023 года, так как находились дома на карантине», — отметили в мэрии.