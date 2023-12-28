В Рязани с Театральной площади начали эвакуировать припаркованные автомобили
Автор поста отметил, что припаркованные автомобили перекрывают дорогу для другого транспорта.
В Рязани с Театральной площади начали эвакуировать припаркованные автомобили. Об этом сообщается в Telegram-канале stvchannel.
В четверг, 28 декабря, с театральной площади начали эвакуировать припаркованные автомобили. На месте заметили сотрудников ГИБДД.
Автор поста отметил, что припаркованные автомобили перекрывают дорогу для другого транспорта.