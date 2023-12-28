В Рязани неизвестный залил клеем замки квартиры в доме на улице Маяковского
Человека запечатлела камера видеонаблюдения.
В Рязани в одном из домов 28 декабря неизвестный залили замки одной из квартир клеем. Об этом сообщили в группе «Рязань».
Замки оказались залиты в квартире доме № 8 на улице Маяковского в подъзде № 2.
Камера видеонаблюдения в подъезде зафиксировала неизвестного в капюшоне в 2:59. Из дома он вышел через полчаса. Также отмечается, что его зафиксировали и другие камеры, но везде он прячет лицо.