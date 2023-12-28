В Ростовской области осудили таксиста за аварию, в которой погиб рязанский военнослужащий

Авария произошла 19 июня 2023 года на 944 километре трассы М4 «Дон».

В Ростовской области осудили таксиста за аварию, в которой погиб рязанский военнослужащий. Об этом сообщил портал Donday.ru.

Авария произошла 19 июня 2023 года на 944 километре трассы М4 «Дон».

Трое военных возвращались из Крыма в Рязань. В Каменском районе они вызвали такси. Приехал Volkswagen.

По словам водителя Гарника Акопяна, мужчины пили в салоне коньяк и вели себя неадекватно. Он попросил их не пить спиртное. Мужчины согласились. В пути одному из пассажиров стало плохо. Когда водитель потянулся за салфетками, он отвлекся от дороги и врезался в грузовик Scania.

Пассажир такси погиб на месте. Водителя и еще одного мужчину с травмами госпитализировали.

По информации источника, Каменский райсуд признал Акопяна виновным. Ему назначили наказание в виде трех лет колонии-поселения. Также его на два года лишили права управлять транспортным средством.