В России с 2024 года начнут блокировать просроченные продукты на кассах

При «пробивании» товара касса будет получать информацию о его сроке годности из системы маркировки «Честный знак». Если продукция просрочена, система заблокирует ее, и она не отобразится в чеке.

С 2024 года в России начнут блокировать нелегальные или с истекшим сроком годности товары. Делать этом будут прямо на кассе в магазинах, пишут «Известия».

По данным издания, мера коснется табачной и молочной продукции, питьевой и минеральной воды в бутылках, а также пива и ряда других слабоалкогольных напитков.

Однако для этих целей необходимо соответствующее программное обеспечение. Фирмы, которые разрабатывают такое ПО, уже обновили торговое оборудование для ритейлеров.

При «пробивании» товара касса будет получать информацию о его сроке годности из системы маркировки «Честный знак». Если продукция просрочена, система заблокирует ее, и она не отобразится в чеке.