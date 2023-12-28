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В России с 2024 года начнут блокировать просроченные продукты на кассах
При «пробивании» товара касса будет получать информацию о его сроке годности из системы маркировки «Честный знак». Если продукция просрочена, система заблокирует ее, и она не отобразится в чеке.

С 2024 года в России начнут блокировать нелегальные или с истекшим сроком годности товары. Делать этом будут прямо на кассе в магазинах, пишут «Известия».

По данным издания, мера коснется табачной и молочной продукции, питьевой и минеральной воды в бутылках, а также пива и ряда других слабоалкогольных напитков.

Однако для этих целей необходимо соответствующее программное обеспечение. Фирмы, которые разрабатывают такое ПО, уже обновили торговое оборудование для ритейлеров.

При «пробивании» товара касса будет получать информацию о его сроке годности из системы маркировки «Честный знак». Если продукция просрочена, система заблокирует ее, и она не отобразится в чеке.