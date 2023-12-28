В Ленинградской области при столкновении пассажирского автобуса и грузовика пострадали 12 человек

В Гатчине Ленинградской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Как сообщает РЕН. ТВ, в результате ДТП пострадали 12 человек.

Авария произошла на улице Железнодорожной.

По информации прокуратуры, водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Пострадали 12 человек, пятеро из них оказались в больнице: оба водителя и три пассажира, один с черепно-мозговой травмой и двое с открытыми переломами. Их состояние устанавливается.

Фото РЕН. ТВ