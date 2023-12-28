В Кемеровской области восьмилетний ребенок погиб, скатившись с горки под колеса грузовика

В Кемеровской области восьмилетний ребенок попал под колеса грузовика, катаясь во дворе дома с горки. Водитель скрылся с места происшествия, а мальчик скончался в машине скорой помощи. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Правоохранители ввели план «Перехват», чтобы задержать водителя фуры. В итоге мужчину разыскали и доставили в отдел полиции, машину поместили на спецстоянку.

Водителю вручили подписку о невыезде. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.