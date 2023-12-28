В Хабаровском крае в ДТП с легковушкой и автогрейдером погибла девятилетняя девочка

В Хабаровском крае в ДТП с легковушкой и автогрейдером погибла девятилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

35-летний водитель «Toyota Harrier» ехал по федеральной трассе «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре» в сторону села Лидога, неверно выбрал скорость и потерял контроль над движением. Машину занесло, после чего она врезалась во впереди идущий автогрейдер «Sheng Tiangong».

В результате столкновения со спецтехникой тяжело пострадала девятилетняя девочка, которая ехала на заднем сиденье в детском кресле. Она скончалась до приезда скорой.

Водитель «Toyota» получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали.