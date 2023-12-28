В Государственном музее-заповеднике Сергея Есенина к новогодним каникулам прокачали сеть

Новогодние каникулы в Государственном музее-заповеднике Сергея Есенина в Константиново пройдут с новым качеством связи. МТС провела модернизацию сети в селе, на 30 процентов увеличив скорость мобильного интернета на всей территории музея, куда в новогодние каникулы устремятся тысячи туристов из разных регионов России.

Государственный музей-заповедник С. А. Есенина — комплекс мемориальных строений, включающий в себя усадьбу родителей Сергея Есенина, Дом священника И.Я. Смирнова, церковь Казанской иконы Божией Матери, часовню в честь Святого Духа, земскую школу и усадьбу последней помещицы села Константинова Л.И. Кашиной, Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу в Спас-Клепиковском отделе музея. В преддверии наплыва туристов в новогодние каникулы, в том числе школьных экскурсионных групп, МТС установила на территории музея-заповедника новое телеком-оборудование, разогнав мобильный интернет.

«С начала года мы отметили ощутимый рост голосового и мобильного трафика, который говорит об увеличении туристического потока в Константиново. Со 2 по 8 января музей-заповедник подготовил насыщенную программу с групповым и индивидуальным посещением, для предотвращения перегрузок мы запустили дополнительное телеком-оборудование на территории села. Помимо пользовательских интернет-сервисов, сам музей-заповедник также должен иметь возможность запуска проектов с виртуальной или дополненной реальностью, цифровых аудиогидов, датчиков микроклимата и многого другого, что отличает все современные музеи», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Между экскурсиями и театрализованными мероприятиями посетители, приехавшие в Константиново, могут искать дополнительную информацию в интернете, просматривать сайт музея-заповедника, изучать навигацию по окрестным достопримечательностям, бронировать гостиницы и оставлять отзывы в соцсетях. Также на сети МТС работают служебные телефоны музея для заказа экскурсий и переговоров с другими музеями и объектами туристической инфраструктуры.

После модернизации сети в Константиново МТС расширила зону покрытия сети LTE, обеспечив мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с и соседнее село Федякино, в котором проживает около 400 человек.