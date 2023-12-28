В ДТП с маршруткой и грузовиком в Саратовской области погиб мужчина

В ДТП с маршруткой и грузовиком в Саратовской области погиб мужчина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрия Юрина

Авария произошла в четверг, 28 декабря, в Энгельсском районе.

По информации издания, между собой столкнулись маршрутная «ГАЗель», «УАЗ» и «КамАЗ». Среди пассажиров «ГАЗели» пострадали трое, им оказали медицинскую помощь. Погиб водитель «УАЗ». «Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют пострадавших и тело погибшего мужчины», — сообщил Юрин. Он уточнил, что водитель грузовика не пострадал.

Позже журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что в результате ДТП погиб водитель автомобиля «УАЗ Патриот», а водитель «ГАЗели» и пассажирка микроавтобуса доставлены в медучреждение.