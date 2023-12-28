В детсаду и школе Скопинского района нашли нарушения в организации питания

Прокуроры и сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в образовательных организациях Скопина и Скопинского района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Проверяющие нашли нарушения в МДОУ «Ильинский Детский сад» и МБОУ «Ильинская СОШ» в части организации питания и медицинского обслуживания детей.

Руководителей образовательных учреждений привлекли к ответственности по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ (нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства).