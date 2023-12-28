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В Дашково-Песочне зафиксировали шесть превышений ПДК сероводорода
Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 1,8644 ПДКмр.

В Дашково-Песочне зафиксировали шесть превышений ПДК сероводорода. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Рязанской области.

Отбор проб воздуха постами ведется круглосуточно, в автоматическом режиме по следующим компонентам: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, озон, формальдегид, метан.

Во вторник, 26 декабря, с 00:20 по 00:40 и с 02:20 по 03:20, стационарным постом наблюдения за атмосферным воздухом в Дашково-Песочне обнаружено шесть измерений с превышением ПДК сероводорода.

Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 1,8644 ПДКмр.

В Канищеве и в районе Рязанского Кремля измерений с превышением ПДК загрязняющих веществ не зафиксировали.

Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора и администрацию города.

Мониторинг атмосферного воздуха по наиболее проблемным районам города и области продолжается.