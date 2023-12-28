В Чите задержали мужчину за пожар, в котором сгорели 34 автомобиля

В Чите задержали 41-летнего мужчину, который поджег деревянный нежилой дом. Огонь перекинулся на 34 автомобиля, которые стояли рядом. Об этом пишет «МВД Медиа».

Мужчина ранее проживал в этом доме. Ночью он пришел туда за вещами. Уходя он решил поджечь верхнюю одежду, которая висела у входа. Помещение быстро загорелось. Огонь перекинулся на находившиеся вблизи машины. Материальный ущерб оценивается в 50 миллионов рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Сейчас он находится под стражей.

Известно, что мужчина был неоднократно судим.