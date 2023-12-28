В 2024 году зарплаты рязанских воспитателей вырастут на четыре тысячи рублей

В 2023 году средняя зарплата воспитателя в регионе составляла 36 891,9 рублей.

В 2024 году зарплаты рязанских воспитателей вырастут на четыре тысячи рублей. Об этом сообщили в региональном минобразования.

В ведомстве отметили, что в 2023 году средняя зарплата воспитателя в регионе составляла 36 891,9 рублей, что на 10,1% выше уровня прошлого года, в 2024 году средняя зарплата поднимется до 40 909,1 рублей.

«Также для педагогических работников детских садов муниципалитеты устанавливают различные меры поддержки: льготы по оплате коммунальных услуг и бесплатный проезд в сельской местности, освобождение от платы в детских садах, первоочередное право зачисления в детские сады», — отметили в сообщении.