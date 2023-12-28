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В 2023 году 25 тысяч рязанцев стали платить за газ онлайн

За 2023 год число пользователей онлайн-сервиса «Личный кабинет абонента» выросло на 25 тысяч. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Всего через ЛКА оплачивают газ более 143 тысяч рязанцев. За 12 месяцев они совершили платежи на общую сумму более 536 млн рублей.

Также востребован другой функционал «Личного кабинета абонента» — возможность получения электронной квитанции на оплату газа. С начала 2023 года в Рязанской области отказались в пользу электронного документа порядка ста тысяч абонентов — физлиц.

Оформить переход с бумажного на электронный платежный документ можно:

  • в «Личном кабинете абонента» — https://ryazanregiongaz.ru/lichnyij-kabinet;
  • через мобильное приложение «Мой газ» в Google Play и «Газ Онлайн» в App Store;
  • направив заявление на электронный адрес feedback@ryazanregiongaz.ru;
  • при личном посещении абонентского офиса.