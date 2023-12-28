Умер рязанский ученый Юрий Шленов

Ему был 71 год.

27 декабря на 71-м году жизни скончался доктор экономических наук, профессор Юрий Шленов. Об этом сообщается в Telegram-канале «МГУТУ имени Разумовского».

Юрий Шленов родился 22 марта 1952 году в селе Мурмино Рязанской области. Окончил Московский институт электронного машиностроения.

Отмечается, что ученый всю жизнь посвятил проблемам высшей школы России и инновационному развитию вуза. В последние годы работал на кафедре «Менеджмент и государственное муниципальное управление», занимался наукой.

Фото: «МГУТУ имени Разумовского»