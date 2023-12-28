США передадут Украине военную помощь на 250 миллионов долларов

Об этом заявил госсекретарь Блинкен. Он назвал пакет помощи «финальным» в 2023 году.

США передадут Украине военную помощь на 250 миллионов долларов. Об этом сообщило РИА Новости.

Заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он назвал пакет «финальным» в 2023 году. Политик уточнил, что помощь включает в себя боеприпасы для систем ПВО NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также более 15 миллионов патронов для стрелкового оружия.

Также госсекретарь призвал конгресс как можно скорее утвердить запрос Белого дома на 61 миллиард долларов в пользу Украины.