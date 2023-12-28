СМИ: освобождение Марьинки стало тактической победой для российских войск
В статье отметили, что бегство украинской армии из Марьинки в ДНР стало тактической победой для России, которая укрепит позиции российского лидера Владимира Путина.
Освобождение Марьинки стало тактической победой для российских войск. Об этом сообщает издание Sky News.
В статье отметили, что бегство украинской армии из Марьинки в ДНР стало тактической победой для России, которая укрепит позиции российского лидера Владимира Путина.
«Она ясно свидетельствует о решимости России обеспечить безопасность в Донбассе, несмотря на зимнюю погоду, и послужит дальнейшему укреплению позиций Путина», — отметили в материале.
В статье подчеркнули, что ситуация для Украины сложилась не самая лучшая, особенно на фоне успехов российской армии.
Напомним, 25 декабря Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки.