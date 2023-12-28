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Рязанская область вошла в топ-10 регионов России с самым дешевым бензином
Средняя цена на бензин составила 51,39 рубля.

Рязанская область вошла в топ-10 регионов России с самым дешевым бензином. Об этом сообщает исследовательское агентство «ПромРейтинг».

Ниже всего цена на топливо в Алтайском крае (50,03 рубля). Следом идет Республика Коми (50,04).

Третье место заняла Курганская область (50,51 рубля).

Далее в рейтинге расположились Новосибирская область и Республика Татарстан (50,57).

Рязанская область стала шестой. Средняя цена на бензин в регионе составила 51,39 рубля.

Самым дорогим оказался бензин в Сахалинской области (69,65 рубля), после идет Республика Саха (69,10) и Магаданская область (66,18).

Далее расположились Чукотский автономный округ, Камчатский край, Республика Тыва, Забайкальский край.