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Россиянам напомнили, за что можно получить штраф в Новый год
Самый большой из штрафов составляет 15 тысяч рублей.

Россиянам напомнили, за что можно получить штраф в Новый год. Об этом рассказала юрист Алла Георгиева, ее цитирует Life.

Юрист рассказала, что штраф можно получить за нарушение правил использования пиротехники может. Он составляет от 5 до 15 тысяч рублей — для граждан, от 40 до 60 тысяч — для индивидуальных предпринимателей и от 300 до 400 тысяч рублей — для юридических лиц.

Также штраф можно получить за запуск фейерверков в ночное время, так как подобные действия подпадают под нарушение закона о тишине. В Москве ограничения действуют с 23:00 до 07:00.

Помимо этого, граждан могут оштрафовать за кражу живых елей из парков или скверов, вырубку и выкапывание деревьев и кустарников. Он составит от 3000 до 4000 рублей. Штрафы можно получить и за распитие алкогольных напитков в общественных местах Он составляет от 500 до 1500 рублей.

Родителей несовершеннолетних могут оштрафовать за то, что их дети гуляет ночью один. Штраф за это составляет от 100 до 500 рублей.